Roberto Martinez, Belçika'da yayımlanan HLN gazetesine açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Dries Mertens'le ilgili değerlendirmelerde bulunan Robert Martinez, "Harika bir transfer. Dries'in seçeceği proje hakkında biraz endişeliydim. Napoli çok özel bir kulüp. Taraftarlar ve futbolcular çok yakın. Dries'in Galatasaray'a, Galatasaray'ın da Dries'e ihtiyacı var. Türkiye'de de efsane olabilir." ifadelerini kullandı.

Lyon'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrılan ve henüz herhangi bir takımla anlaşmayan Jason Denayer'la ilgili ise Martinez şunları söyledi, "Jason önem verdiğimiz bir oyuncu. Kontrat durumu nedeniyle zor bir yıldı onun için. Onun her zaman yanındayız ve destekliyoruz. Transfer döneminin bitmesine az kaldı ve umarım doğru bir seçim yapar."

2022 Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'nda Kanada, Fas ve Hırvatistan'la karşı karşıya gelecek.