Mustafa Cengiz'e koronavirüs testinden iyi haber. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan Kovid-19 testleri negatif çıkmıştır" denildi.

Öte yandan DHA'nın haberine göre; Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da koronavirüs testi negatif çıktı.