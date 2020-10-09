Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın 115. kuruluş yıl dönümümü sebebiyle Ali Sami Yen’in Feriköy Mezarlığı'nda bulunan kabir ziyareti esnasında açıklamalarda bulundu.
Mustafa Cengiz'in açıklamalar şöyle:
''Bizim iki kırmızı çizgimiz var; biri Mustafa Kemal Atatürk, diğeri Ali Sami Yen'dir. Batıdaki kulüplerin tarihini incelediğimizde İngiltere hariç çoğunun yabancılar tarafından kurulduğunu görüyoruz. Türk kulüpleri ise bu konuda önde.''
"Bugün Türkiye'de en büyük parça biziz. Bu bir realite. Tüm istatistikler bunu gösteriyor. Bizler lokomotifiz. Üç takımın yanına bu konuda Trabzonspor'u da ekleyebiliriz."
"Doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz beceriksizlik olarak değerlendirilse de dik durmalısınızdır. Yöneticiler sözlerine dikkat etmeli. Ancak rakiplerimiz bize laf ederse asla susmam."
"Ben 20 tane oyuncu alır sonra da eyvallah der giderdim. ''Herkes yapıyor, sen de yap'' diyorlar. Ben onun alasını bilirim ama yapmam, yapamam. Kötü örnek, örnek olamaz."
"Bilim Kurulu risk var demiş. Şu anda buradayız, risk yok mu? Bu, dünyaya da bir gösterge olacak. Dünyaya futbol konusunda örnek olmalıyız. Maske takarak, mesafeyi koruyarak maçları seyircili oynatmamız lazım."
"Beni ibra etmeyenlere saygı duyarım. Ben gelecek yönetimler için çalışıyorum."
"Ekim hariç tüm maaşları ödedik. İki kişiye eksik ödedik. Onların ne yaptığını anlatacağım. Yüzde 15 indirimi herkes kabul etti, onlar etmedi."
MALİ GENEL KURUL YAPIP SEÇİME GİTMEK İSTİYORUM
"Olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız ama pandemi nedeniyle yapamıyoruz. Devletle yazışıyoruz, bize yer gösterin diyoruz. Ben bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum."
Ayrıntılar birazdan...
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