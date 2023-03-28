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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "NATO üyesi Fransa'nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür" denildi.

Giriş: 28.03.2023 - 11:18 | Güncelleme: ABONE OL
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Fransa'ya tepki
MSB'den Fransa'ya tepki
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HABERTURK.COM

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosu'nda ağırlanmasına tepki gösterdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO üyesi Fransa'nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her halükarda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir."

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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