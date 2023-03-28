MSB'den Fransa'ya tepki

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'lilerin Fransa Senatosu'nda ağırlanmasına tepki gösterdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"NATO üyesi Fransa'nın parlamentosunda eli kanlı PKK/YPG terör örgütünün temsilcilerinin ağırlanması, parlamentonun saygınlığına gölge düşürmüştür. Bu hareket müttefiklik ruhuna aykırı olduğu gibi NATO'nun terörle mücadelesinin de içini boşaltmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, her halükarda tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine aralıksız devam edecektir."

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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