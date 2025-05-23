İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Mattia Ahmet Minguzzi'nin babası Andrea Minguzzi ve annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi "müşteki" olarak yer alıyor. İddianamede, 24 Ocak'ta bıçaklanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan Mattia Ahmet Minguzzi'nin 9 Şubat'ta öldüğü, olaya ilişkin İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde 2 sanık hakkında dava açıldığı belirtiliyor. Mahkemede ilk duruşmanın yapılacağı 10 Nisan'dan kısa süre önce sosyal medyada farklı kullanıcı isimlerine sahip hesaplardan müştekilere yönelik ısrarla ve sistematik olarak silah fotoğrafının atıldığı kaydedilen iddianamede, tehdit içerikli mesajlara da yer veriliyor.

İddianamede, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin telefonuna 6 Nisan'da M.G'ye ait numaradan gelen mesajda, tehdit edenlerden birinin özür dilediği ve pişman olduğunun iletildiği ancak Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğünün mail hesabına gelen ihbarda müşteki ve ailesine yönelik tehdit içerikli paylaşımlar yapılan sosyal medya hesabının M.G. tarafından kullanıldığının bildirildiği aktarılıyor.

Savcılık, iddianamede M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G'nin "zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit", "suçu ve suçluyu övmek" suçlarından 1 yıl 8'er aydan 7 yıl 2'şer aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep ediyor. İddianamede 18 yaşından küçük K.Y. hakkında ise "kovuşturmaya yer olmadığına dair karar" verildiği belirtiliyor.