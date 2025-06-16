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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika haberi: Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı - 16 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz ile Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Ege kıyılarında kuvvetli poyraz etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 07:31 Güncelleme: 16.06.2025 - 07:31
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        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 27°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 24°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Parçalı Bulutlu 23°

        Bursa

        Güneşli 24°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 32°

        Gaziantep

        Güneşli 30°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 22°

        Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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