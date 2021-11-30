Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Lacivert-beyazlı ekibe farklı galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada Ahmet Engin, 57. dakikada Valentin Eysseric, 60. dakikada Kevin Varga, 77. dakikada Tarkan Serbest (penaltı) ve 86. dakikada Mortadha kaydetti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, 3 Aralık Cuma günü saat 11.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Ali Tuna, Nurettin Dinçer Demir

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Travnik (Dk. 81 Berat Kalkan), Ben Ouannes, Eysseric (Dk. 66 Hajradinovic), Tarkan Serbest (Dk. 81 Veysel Kemendi), Ahmet Engin, Umut Bozok (Dk. 66 Eren Elmalı), Varga, Brecka, Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat (Dk. 72 Hasan Emre Yeşilyurt)

Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: İsmail Ünal, Talha Özler, Murat Sevimler, Ali Timurcioğlu (Dk. 79 Buğrahan Tuncay), Mutlu İlengöz, Alp Huy (Dk. 66 Hüseyin Erkan), Okan Şahingöz (Dk. 66 Ahmet Ülük), Berkay Arslan, Berkay Arı, Cihan Halil (Dk. 76 Vural Akkurt), Batuhan Kurt (Dk. 66 İbrahim Ethem Sevinç)

Goller: Dk. 12 Ahmet Engin, Dk. 57 Eysseric, Dk. 60 Varga, Dk. 77 Tarkan Serbest (Penaltıdan), Dk. 86 Ben Ouannes (Kasımpaşa)

Sarı kart: Dk. 83 Vural Akkurt (Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor)

12. dakikada Varga sol çaprazdan sert bir vuruş yaparken, kalecinin sektirdiği topu Ahmet Engin altı pas içinde ağlara gönderdi: 1-0.

57. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışında topla buluştuktan sonra çalımlarla ilerleyen Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.

60. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkarttı. Ahmet Engin'in ceza sahası içinde sol çaprazdan şutunda savunmadan dönen topu arka direkte Varga tamamladı: 3-0.

76. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında Ben Ouannes topu kontrol etmek isterken Berkay Arslan'ın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada topun başına geçen Tarkan Serbest, penaltıyı gole çevirerek skoru 4-0'a taşıdı.

86. dakikada Kasımpaşa 5-0 öne geçti. Eren Elmalı, sol çaprazdan ceza sahasına girerek topu altı pasa çevirdi. Ben Ouannes arka direkte meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-0.