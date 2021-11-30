Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Alanya Kestelspor'u 5-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Lacivert-beyazlı ekibe farklı galibiyeti getiren golleri; 12. dakikada Ahmet Engin, 57. dakikada Valentin Eysseric, 60. dakikada Kevin Varga, 77. dakikada Tarkan Serbest (penaltı) ve 86. dakikada Mortadha kaydetti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu Kura Çekimi, 3 Aralık Cuma günü saat 11.30'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Kasımpaşa: 5 - Alanya Kestelspor: 0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Kadir Sağlam, Ali Tuna, Nurettin Dinçer Demir
Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Travnik (Dk. 81 Berat Kalkan), Ben Ouannes, Eysseric (Dk. 66 Hajradinovic), Tarkan Serbest (Dk. 81 Veysel Kemendi), Ahmet Engin, Umut Bozok (Dk. 66 Eren Elmalı), Varga, Brecka, Feyzi Yıldırım, Doğucan Haspolat (Dk. 72 Hasan Emre Yeşilyurt)
Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: İsmail Ünal, Talha Özler, Murat Sevimler, Ali Timurcioğlu (Dk. 79 Buğrahan Tuncay), Mutlu İlengöz, Alp Huy (Dk. 66 Hüseyin Erkan), Okan Şahingöz (Dk. 66 Ahmet Ülük), Berkay Arslan, Berkay Arı, Cihan Halil (Dk. 76 Vural Akkurt), Batuhan Kurt (Dk. 66 İbrahim Ethem Sevinç)
Goller: Dk. 12 Ahmet Engin, Dk. 57 Eysseric, Dk. 60 Varga, Dk. 77 Tarkan Serbest (Penaltıdan), Dk. 86 Ben Ouannes (Kasımpaşa)
Sarı kart: Dk. 83 Vural Akkurt (Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor)
ÖNEMLİ DAKİKALAR
12. dakikada Varga sol çaprazdan sert bir vuruş yaparken, kalecinin sektirdiği topu Ahmet Engin altı pas içinde ağlara gönderdi: 1-0.
57. dakikada Kasımpaşa skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışında topla buluştuktan sonra çalımlarla ilerleyen Eysseric, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.
60. dakikada Kasımpaşa farkı 3'e çıkarttı. Ahmet Engin'in ceza sahası içinde sol çaprazdan şutunda savunmadan dönen topu arka direkte Varga tamamladı: 3-0.
76. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında Ben Ouannes topu kontrol etmek isterken Berkay Arslan'ın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi.
77. dakikada topun başına geçen Tarkan Serbest, penaltıyı gole çevirerek skoru 4-0'a taşıdı.
86. dakikada Kasımpaşa 5-0 öne geçti. Eren Elmalı, sol çaprazdan ceza sahasına girerek topu altı pasa çevirdi. Ben Ouannes arka direkte meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 5-0.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!