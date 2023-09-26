Son dakika: Karabağ'da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Karabağ'da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

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Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, dün akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Karabağ'daki Ermeni temsilcileri, patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti.

Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.