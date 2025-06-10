İzmir'deki orman yangını kontrol altında!
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale edildi. Yangın, kısa süre sonra kontrol altına alındı
Giriş: 10.06.2025 - 13:29 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:00
İzmir'in Kemalpaşa'nın Kızılüzüm Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.
UÇAK VE 4 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ
DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, saat 14.30 itibarıyla havadan ve karadan müdahaleyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
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