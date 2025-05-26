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        Haberler Gündem Trafik SON DAKİKA HABERİ: İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71 | trafik son durum

        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!

        İstanbul'da, haftanın ilk mesai günü yağmurun da etkisi ile yoğun trafik oluştu. İBB trafik yoğunluk haritasına göre 09.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 71 olarak ölçüldü. İşte trafik yoğunluğu yaşanan güzergâhlar...

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 26.05.2025 - 08:48 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:02
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        İstanbul'da trafik kilit: Yüzde 71!
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        Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da, gece boyunca etkili olan yağış sabah saatlerinde de sürdü.

        TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

        DHA'daki habere göre İstanbul'da haftanın ilk mesai gününde yoğun trafik oluştu. Kadıköy D-100'de araçlar yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerledi.

        İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre 09.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 71 olarak ölçüldü.

        İŞTE YOĞUNLUK YAŞANAN GÜZERGÂHLAR

        İstanbul'da, Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Kartal ve Göztepe arasında görülen, ters istikamette ise Uzunçayır kavşağından başlayan trafik yoğunluğu Maltepe'ye kadar sürüyor.

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        - TEM Otoyolu'nun Edirne yönünde Sultanbeyli'den Ataşehir'e, Ankara istikametinde ise Çamlıca Gişeleri öncesinde araçlar güçlükle ilerliyor.

        - Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde Uzunçayır'dan itibaren başlıyor.

        - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Kozyatağı'ndan itibaren araçlar yavaş seyrederken Avrasya Tüneli'nde de Acıbadem'den itibaren trafik yoğunluğu görülüyor.

        - Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara yönünde Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Topkapı, Okmeydanı, Çağlayan ile Zincirlikuyu'da araçlar güçlükle ilerliyor.

        - TEM Otoyolu Esenyurt ve Mahmutbey Gişeleri'nde Ankara istikametinde, Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde, TEM Otoyolu'nda ise Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında yoğun trafik dikkati çekiyor.

        - Metrobüs ve metro duraklarında da trafik akışında olduğu gibi yoğunluk yaşanıyor. Yolcular, duraklarda toplu taşıma araçlarına binmek için uzun süre sıra bekliyor.

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        İBB'nin Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 81'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 74, Anadolu Yakası'nda yüzde 90 olarak ölçülüyor. Saat: 09.35 itibariyle yoğunluk yüzde 71'e geriledi.

        DENİZ SEFERLERİ DE ETKİLENDİ

        Öte yandan elverişsiz hava koşulları deniz seferlerini de etkiledi.

        Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, "Elverişsiz hava koşulları sebebiyle, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır." ifadelerine yer verildi.

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        #istanbul trafik
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