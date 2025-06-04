CNBC-e kanalının sahibi, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak, belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

Ardından Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama şirketine ve malvarlığına el konulmuştu. O günden beri tutuklu olan iş insanı Murat İlbak için savcı geçtiğimiz günlerde adli kontrol talep etti.

REKLAM advertisement1

EV HAPSİ ŞEKLİNDE ADLİ KONTROL

Sulh Ceza Hakimliği, Murat İlbak’a yüklenen suçun vasıf ve mahiyeti, savcılıkta verdiği ifadenin içeriği, sabit ikametgah sahibi olması, soruşturmanın geldiği aşama ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliye talebini kabul etti.

Hakimlik, Murat İlbak’ın ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.