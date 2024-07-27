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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları İlayda Tarhan finale yükseldi - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        İlayda Tarhan finale yükseldi

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık kadınlar 10m havalı tabanca elemelerinde Şevval İlayda Tarhan, 577 puanla 7. olarak adını finale yazdırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 15:42 Güncelleme: 27.07.2024 - 15:46
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        İlayda Tarhan finale yükseldi
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde finale yükseldi.

        Paris 2024'te kadınlar 10 metre havalı tabanca kategorisinde elemeler, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde yapıldı.

        Olimpiyatlara ilk kez katılan milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 577 puanla 7. sırada yer aldı ve yarınki finalde yarışmaya hak kazandı.

        Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada Şevval İlayda'nın, olimpiyatlarda bu disiplininde finale yükselen ilk Türk sporcu olduğu belirtildi.

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda aynı kategoride mücadele eden diğer milli sporcu Şimal Yılmaz ise 557 puanla müsabakayı 42. sırada tamamladı. Sıralamada ilk 8'e giremeyen Şimal, finale kalamadı.

        Kadınlar 10 metre havalı tabanca finali, yarın TSİ 13.00'te başlayacak.

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