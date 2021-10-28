Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 11´inci hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

29 Ekim Cuma

20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

30 Ekim Cumartesi

13.30 Kasımpaşa - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

16.00 Altay - Demir Grup Sivasspor: Erkan Özdamar

16.00 Atakaş Hatayspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.00 İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

31 Ekim Pazar

13.30 Yukatel Kayserispor - VavaCars Fatih Karagümrük: Burak Şeker

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Göztepe: Mete Kalkavan

19.00 Galatasaray - Gaziantep FK: Yaşar Kemal Uğurlu

1 Kasım Pazartesi

20.00 GZT Giresunspor - Fraport TAV Antalyaspor: Suat Arslanboğa

20.00 Medipol Başakşehir - Adana Demirspor: Arda Kardeşler