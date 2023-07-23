Son dakika haberi Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı
Galatasaray, yeni trasnferi Cedric Bakambu için 700 bin euro bonservis bedeli, oyuncuya 1.5 milyon Euro yıllık ücret ödeneceğini açıkladı
Galatasaray, Al Nasr'dan kadrosuna kattığı Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı.
Sarı-kırmızılı ekip, Bakambu'nun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.