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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Son dakika haberi Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Son dakika haberi Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı

        Galatasaray, yeni trasnferi Cedric Bakambu için 700 bin euro bonservis bedeli, oyuncuya 1.5 milyon Euro yıllık ücret ödeneceğini açıkladı

        Ajanslar
        Giriş: 23.07.2023 - 19:54
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        Galatasaray, Bakambu'nun maliyetini açıkladı
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        Galatasaray, Al Nasr'dan kadrosuna kattığı Cedric Bakambu'nun maliyetini açıkladı.

        Sarı-kırmızılı ekip, Bakambu'nun maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirildi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Cédric Bakambu ve kulübü Al-Nasr SC Limited ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun eski kulübüne net 700.000 Euro tutarında transfer ücreti ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 2 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, her bir sezon için futbolcuya net 1.500.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

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