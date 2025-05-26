İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 9 Temmuz'da şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in kullandığı aracıyla Kavacık Mahallesi Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, Y.S.Ö'nün kullandığı plakalı motosikletle çarpıştığı, devrilen motosikletin yerde sürüklenip kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a vurduğu belirtildi.
İddianamede, kazada motosiklet sürücüsünün arkasında yolcu olarak bulunan Batın Barlas Çeki'nin de savrularak beton bariyerlere çarpmasının ardından Y.S.Ö, Muammer Kızıl ve Çeki'nin yaralı olarak hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi. Çeki'nin hastanede müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Kızıl ve Y.S.Ö'nün ise yaralandıkları belirtilen iddianamede, kolluk görevlilerince düzenlenen trafik kaza tespit tutanağına göre şüpheli Fatma Zehra Kınık Demir'in kusurlu olduğunun tespit edildiği anlatıldı.
Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, Çeki'nin ölümünün genel beden travması sonucu meydana geldiğine dikkat çekilen iddianamede, şüpheli Demir'in alınan ifadesinde "üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği, olayda kusurlu olmadığını beyan ettiği" aktarıldı. İddianamede, şüphelinin olay tarihinde idaresinde bulunan aracıyla Y.S.Ö'nün motosikletine çarpıp, taksirli eylemi sonucu Batın Barlas Çeki'nin ölümüne, Muammer Kızıl ile Y.S.Ö'nün de yaralanmasına sebebiyet verdiği vurgulanarak, Fatma Zehra Kınık Demir'in "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından, savcılık müştekilerden 18 yaşından küçük Y.S.Ö'nün de olayda sorumluluğu olduğunu tespit ederek, hakkında ek iddianame düzenlenmişti. Mahkeme, Y.S.Ö. hakkındaki ek iddianamenin ana iddianameyle birleştirilmesine karar vermişti.