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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!

        Donanma NAVTEX yayınladı... Akdeniz'de tatbikat!

        Türk Deniz Kuvvetleri, Antalya İstasyonu'ndan yayımlanan denizcilik bildiriminde (NAVTEX mesajı) Kıbrıs açıklarında tatbikat yapacağını duyurdu. NAVTEX mesajında, "Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır" ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermesine ilişkin olarak, "Bay Amerika, yahu Amerika nere, Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var senin orada? Şimdi Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır? Yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır?" değerlendirmesinde bulunmuştu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.10.2023 - 07:41 Güncelleme: 16.10.2023 - 08:30
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        • 1

          Türk Deniz Kuvvetleri, 16-20 Ekim tarihleri arasında Doğu Akdeniz’de fiili atış eğitimlerinin yapılacağı faaliyet için denizcilik bildiriminde bulundu.

        • 2

          "ATIŞ EĞİTİMİ SAHADA YAPILACAKTIR"

          13 Ekim’de Antalya İstasyonu’ndan yayımlanan NAVTEX mesajında, “Atış eğitimi, 16-20 Ekim saat 0600Z-1500Z arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır” ifadeleri yer aldı.

        • 3

          ABD UÇAK GEMİLERİNİ GÖNDERMİŞTİ

          ABD’nin uçak gemisi USS Gerald R.Ford, yanında dört muhrip ve bir kruvazör ile birlikte İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gönderilmişti.

        • 4

          ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) da USS Eisenhower uçak gemisinin de Doğu Akdeniz’e gönderildiğini duyurdu.

        • 5

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Doğu Akdeniz'e uçak gemisi göndermesi hakkında şu değerlendirmede bulunmuştu:

        • 6

          "Bay Amerika, yahu Amerika nere, Akdeniz, İsrail, Filistin nere? Ne işin var senin orada? Şimdi Amerika gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır? Yoksa oraya benzinle, körükle gitmek mi yakışır?" demişti.

        • 7
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