Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç ile basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Temaslarımızdaki bu sıklık ilişkilerimize verdiğimiz kıymetin somut göstergesidir. Bosna Hersek'in milletimizin gözünde apayrı bir yeri var.

İşbirliğimizi daha da geliştirmek, bu vesileyle geleceğe yönelik neler yapabileceğimizi konuştuk. Ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşme imkânı yakaladık. Sanayi, turizm, eğitim, tarım ve hayvancılık sektörlerindeki işbirliklerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Görüşmemizde Balkanlardaki güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Bölgesel istikrarın muhafazası yönünde birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.

'TÜM EKİPLERİMİZİ ÇEKMİŞ BULUNUYORUZ'

Görüşmelerimizde Afganistan'ı da konuştuk. Az önce aldığım bilgiye göre Afganistan'daki ölü sayısı 170'i buldu. Maalesef terör örgütlerine bu ülkeleri teslim etme suretiyle buralardan ayrılmak bedeli ağır sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. DEAŞ'a karşı en güçlü mücadeleyi Türkiye olarak biz verdik, veriyoruz."

Ayrıca Afganistan'daki sivillerimizi ülkemize taşıdık. Şu anda az sayıda teknik elemanımız bulunuyor. Bunun dışında tüm ekiplerimizi çekmiş bulunuyoruz"