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Haberler Gündem Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: 19.00'daki açıklamamızı bekleyin

Son dakika haberi CHP Sözcüsü Öztrak: 19.00'daki açıklamamızı bekleyin

Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak açıklamalarda bulundu. CHP örgütünün sandıkların başında olduğunu belirten Öztrak, "Saat 19.00'da bir açıklama yapacağız. Bu açıklamamızı bekleyiniz" dedi.

Giriş: 28.05.2023 - 17:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: CHP Sözcüsü Öztrak: 19.00'daki açıklamamızı bekleyin
HABERTURK.COM

CHP Sözcüsü Öztrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Seçimin en kritik aşamasındayız. Oylara, oy çuvallara, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkacağız. Örgütlerimiz her türlü engellemeye rağmen görevinin başındalar. Genel merkezimizde kurduğumuz veri sistemiyle takip ediyoruz.

Sadece iki adayı oyladığımız için sonuçlar hızla belli olacak. Tüm yetkilileri görevini layıkıyla yapmalarına davet ediyoruz.

Sayım sırasında yapılabilecek tüm usulsüzleri takip edip önleyeceksiniz, ıslak imzalı tutanakları takip edeceksiniz. Islak imzalı tutanakları genel merkezimize hızla ulaştıracaksınız.

Devletin resmi ajansı tarafından açıklanan ilk sonuçlarının nasıl manipüle edildiğimi bütün seçimlerde gördük. Tekrar ediyorum; görevinizin başından ayrılmayacaksınız.

Sonuçlar kesinleşmeden kimse oldu bitti yaratmasın, balkon konuşmasıyla kimse işi bulandırmasın. Bugün hep birlikte kazanacağız, demokrasi kazanacak, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bu ülkeye yeniden baharları getireceğiz.

Saat 19.00'da bir açıklama yapacağız. Bu açıklamamızı bekleyiniz."

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