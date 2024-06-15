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        Haberler Spor Transfer Son dakika haberi Beşiktaş Gabriel Paulista'yı KAP'a bildirdi! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi Beşiktaş Gabriel Paulista'yı KAP'a bildirdi!

        Beşiktaş, Gabriel Paulista transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2024 - 10:58 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:02
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        Beşiktaş yeni transferini KAP'a bildirdi!
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        Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz perşembe akşamı İstanbul'a getirdiği Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

        Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

        “Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”

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