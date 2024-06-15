Son dakika haberi Beşiktaş Gabriel Paulista'yı KAP'a bildirdi!
Beşiktaş, Gabriel Paulista transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Giriş: 15.06.2024 - 10:58 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:02
Beşiktaş Kulübü, geçtiğimiz perşembe akşamı İstanbul'a getirdiği Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
“Profesyonel Futbolcu Gabriel Armando de Abreu (Paulista) transferi konusunda oyuncu ile görüşmelere başlanmıştır.”
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