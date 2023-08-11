YABANCI SINIRINA TAKILMAYACAK

Beşiktaş, Zaynutdinov'u Kazakistan vatandaşı olduğu için yerli statüsünde oynatabilecek. Hatırlancağı üzere TFF, Türki Cumhuriyetlerden olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı futbolcuların 'mavi kart' uygulamasından yararlanacağını ve yabancı statüsünde sayılmayacağını açıklamıştı.