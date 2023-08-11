Beşiktaş Bakhtiyor Zaynutdinov transferi için CSKA Moskova ile anlaştı
Beşiktaş, Kazakistanlı orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov'un transferi konusunda CSKA Moskova ile prensip anlaşmasına vardı.
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Bakhtiyor Zaynutdinov'da mutlu sona ulaştı.
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Siyah-beyazlılar, Kazak orta sahanın kulübü CSKA Moskova ile prensip anlaşmasına vardı.
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Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncu için Rus kulübüne 4 taksit halinde toplam 4 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.
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YABANCI SINIRINA TAKILMAYACAK
Beşiktaş, Zaynutdinov'u Kazakistan vatandaşı olduğu için yerli statüsünde oynatabilecek. Hatırlancağı üzere TFF, Türki Cumhuriyetlerden olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan vatandaşı futbolcuların 'mavi kart' uygulamasından yararlanacağını ve yabancı statüsünde sayılmayacağını açıklamıştı.
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Orta saha ve on numara pozisyonlarında görev yapan ve 2020'den bu yana Rus ekibi CSKA'da forma giyen Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takımı'nda 30 maçta 12 kez ağları sarstı.
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CSKA Moskova ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Zaynutdinov, takımıyla 81 maça çıkarken, 7 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncu daha önce Astana, Rostov ve Taraz'da oynadı.
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