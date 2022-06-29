Beşiktaş Kulübü, altyapıdan yetişen sağ bek Kerem Kalafat'ın Spor Toto 1. Lig takımlarından Çaykur Rizespor'a kiralandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Kerem Kalafat, 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Çaykur Rizespor'a geçici transfer olmuştur. Kerem Kalafat'a yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

21 yaşındaki Kerem, daha önce Giresunspor ve Uşakspor'da kiralık olarak forma giydi.