Bakan Özer: Hiçbir okul vaka nedeniyle kapatılmadı

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Hiçbir okul vaka nedeniyle kapatılmadı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, NTV kanalında yaptığı açıklamada "Şu anda 71 bin 320 okulumuzdan hiçbiri vaka nedeniyle kapatılmadı" dedi.

Özer, okullarda elektronik takip sistemi kurduklarını vurgulayarak, şunları söyledi: "Bu ilk defa yapılan bir şeydir. Her okuldaki aşı, test durumları anlık takip ediliyor."

Hafta sonu eğitimi yapılacak mı sorusuna Bakan Özer, "Hafta sonu eğitim gibi sistematik bir yaklaşımımız yok. Sorun bazlı okullarda çözümler üretiyoruz" yanıtını verdi.