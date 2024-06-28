Son dakika haberi Ata Emre Akman davası 12 Temmuz'a ertelendi

Balıkesir'de motokurye ve üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) yolunu kesip, bıçaklayarak öldüren E.Ö. (17) ile katil zanlısının babası Orhan Ö. hakim karşısına çıktı. Duruşma Balıkesir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ata Emre Akman cinayeti davasında ilk duruşma görüldü. Katil zanlısı ile babasının tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 12 Temmuz'a ertelendi.

Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık E.Ö. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla babası tutuklu sanık Orhan Ö. ile maktul Ata Emre Akman'ın babası emekli Albay Erol Akman, annesi Zuhal Akman ve taraf avukatları katıldı.

Tanık Pınar A. da Orhan Ö. ile aynı ortamda bulundukları sırada, daha önce birlikte yaşadığı Sultan D'nin evinin önünde bir olay gerçekleştireceğini ve bunu bütün Balıkesir'in duyacağını söylediğini ileri sürdü.

Sanık Orhan Ö. ile 2013 yılına kadar dini nikahla birlikte yaşayan tanık Sultan D, bu kişinin, kendisine zarar vermeye çalıştığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık E.Ö'nün cezasına "yaş küçüklüğü" maddesi uygulanarak, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma veya taşıma" suçundan da 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada, sanıkların yakınları ve arkadaşlarının aralarında olduğu çok sayıda kişi de tanık sıfatıyla ifade verdi.

Sultan D'nin üst kat komşusu olan, Ata Emre Akman'ın pizza siparişini teslim ettiği tanık Betül K, bir süre sonra "imdat" sesi duyduklarını anlattı.

Savcı, baba Orhan Ö'nün ise "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, her iki sanığa da alt sınırdan uzaklaşılarak üst sınırdan ceza verilmesini istedi.

Tekrar söz verilen E.Ö, cinayeti tasarlayarak işlediği iddiasını reddederek, "Aldığım alkol ve cahilliğimle böyle bir eylem gerçekleştirdim. Babamın beni azmettirmesi gibi bir durum yoktur." ifadesini kullandı.

Orhan Ö. de bugüne kadar gerçekleştirdiği hiçbir olayda başka bir kişiyi kullanmadığını belirterek, "Olayı öğrenince ailemle ağladık. Yapacak olsam çocuğa silahı verir 'Git öldür' derdim. Benim bu olayla bir ilgim yoktur." savunmasını yaptı.