Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında İttifak Holding Konyaspor, deplasmanda Altay'ı 1-0 yendi.
Karşılaşmanın 13. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Soner Dikmen'in kaleye doğru gönderdiği top yandan dışarı gitti.
31. dakikada sol kanatta ceza sahası dışı çapraz pozisyonda topla buluşan Bytqi'nin yaptığı vuruşta, kaleci Lis tehlikeyi uzaklaştırdı.
43. dakikada kaleyi karşıdan gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Pinares'in şutunda top, kaleci Sehic'den döndü. Meşin yuvarlağı takip eden Ahmed Rayan'ın vuruşunda meşin yuvarlak, Barış Yardımcı'nın müdahalesiyle kornere gitti.
45+3. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutunda kaleci Lis, meşin yuvarlağı kornere attı.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.
66. dakikada Bytyqi'nin kaleye göndermek istediği topa Pinares'in elle müdahale ettiğine karar veren hakem Abdulkadir Bitigen, Pinares'i sarı kartla cezalandırdı. İlk sarı kartını 19. dakikada gören Pinares, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyonun dışarıda olduğuna hükmeden Abdulkadir Bitigen, VAR'dan gelen uyarı üzerine kararını değiştirdi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ahmed Hassan, topu filelere gönderdi: 0-1
80. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bamba'nın şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
85. dakikada sol kanattan Ahmed Hassan'ın şutunda top direğe çarpıp yandan auta çıktı.
Müsabaka İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Candaş Elbil, Murat Ergin Gözütok
Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça (Dk. 90+1 Özgür Özkaya), Naderi, Kappel, Zeki Yıldırım (Dk. 61 Kazımcan Karataş), Ceyhun Gülselam (Dk. 73 Deniz Kadah), Rodriguez (Dk. 61 Thiam), Pinares, Ahmed Rayan (Dk. 73 Bamba)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 90+1 Oğulcan Ülgün), Adil Demirbağ (Dk. 29 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekiçi (Dk. 64 Mpoku), Bytyqi, Ahmed Hassan
Gol: Dk. 68 Ahmed Hassan (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 66 Pinares (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 45 Ceyhun Gülselam, Dk. 53 Kappel (Altay), Dk. 82 Sehic (İttifak Holding Konyaspor)
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