Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"U21 Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un Türkiye ile anlaşması halinde mevcut sözleşmesinin son verilmesine karar verilmiştir. Stefan Kuntz'un Alman U21 milli takımındaki başarıları ve Türkiye ile olan özel ilişkisi nedeniyle DFB, bu anlaşmayı engellemek istemedi. Bu adım Türk ve Alman futbolu arasındaki dostluğun da bir ifadesidir."