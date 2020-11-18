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HaberlerFutbolSüper Lig

SON DAKİKA! 9. haftanın hakemleri belli oldu!

Ligin 9. hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklandı. Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını Ümit Öztürk yönetecek

18.11.2020 - 13:04 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA! 9. haftanın hakemleri belli oldu!
9. haftanın hakemleri belli oldu!
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Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 9. hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında 21 Kasım Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşmada Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Ümit Öztürk

22 Kasım Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor: Halis Özkahya

16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Özgür Yankaya

23 Kasım Pazartesi:

19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor: Turgut Doman

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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