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        Haberler Gündem Medya Haber Global muhabiri ve kameramanına saldırı: 2 kişi tutuklandı

        Haber Global muhabiri ve kameramanına saldırı: 2 kişi tutuklandı

        İstanbul Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber çalışması yapan gazetecilere saldıran 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 13:45 Güncelleme: 29.05.2025 - 19:18
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        Gazetecilere saldıran 2 kişi tutuklandı
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        İstanbul Güngören'de dün bir işyerinde meydana gelen patlamayı haber yapmak için olay yerine giden Haber Global muhabiri Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş saldırıya uğradı.

        Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'taki lazer kesim işi yapan bir iş yerinde, sabah saatlerinde lazer makinesine ait tüpte henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Patlama sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın oluştuğu iş yerinin camları kırıldı, eşyalar etrafa saçıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı iş yerleri ve apartmanlarda hasar meydana geldi.

        HABER GLOBAL MUHABİRİ VE KAMERAMANINA SALDIRI

        Patlamanın ardından olay yerine giden Haber Global muhabiri Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş saldırıya uğradı.

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        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde Güngören'de yaşanan patlamanın ardından bölgede haber çalışması yapan televizyon kanalı ekibine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

        "Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunan ve patlamanın gerçekleştiği iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu 2 şüpheli tutuklandı.

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