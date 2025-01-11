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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: 'Gürz-37' operasyonunda 147 gözaltı! | Son dakika haberleri

        'Gürz-37' operasyonunda 147 gözaltı!

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, 41 ilde son 10 günde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen "Gürz-37" operasyonlarında 147 şüphelinin yakalandığını duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2025 - 09:24 Güncelleme: 11.01.2025 - 09:31
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        'Gürz-37' operasyonunda 147 gözaltı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "41 ilde PKK/KCK'ya yönelik jandarma tarafından son 10 gündür devam eden 'Gürz-37' operasyonlarında 147 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" açıklamasında bulundu.

        "Şüphelilerden 30‘u tutuklandı. 17’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullanan Yerlikaya şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; il jandarma komutanlıklarınca; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van ve Yozgat’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, terör örgütüne finans sağladıkları, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları ve sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi.

        Operasyonlar sonucu; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi."

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