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        Haberler Dünya Donald Trump: Gazze'de ateşkes olabilir | Dış Haberler

        Donald Trump: Gazze'de ateşkes olabilir

        ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes olabileceğini bildirdi. Donald Trump "Bence yakın. Önümüzdeki hafta olacağını düşünüyorum." dedi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 23:40 Güncelleme: 28.06.2025 - 01:55
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        "Gazze'de ateşkes olabilir"
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        ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes olabileceğini bildirdi. Donald Trump "Bence yakın. Önümüzdeki hafta olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Trump, Gazze’de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm." ifadesini kullandı.

        İsrail basını Gazze'de 2 hafta içinde ateşkes olabileceğini belirtmişti.

        İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da "İsrail'in sınırlı egemenliğine dayalı iki devletli çözüm" konusunda anlaşmaya vardığını iddia etti.

        Netanyahu hükümetine yakın Israel Hayom gazetesi, ABD Başkanı Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Netanyahu ve Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer arasında İran'ın nükleer tesislerine ABD saldırısının hemen ardından dörtlü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı.

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        Görüşmenin içeriğine aşina olan İsrailli bir kaynağa dayandırılan haberde, görüşmede "Gazze'de 2 hafta içerisinde ateşkesin sağlanması, bölge ülkeleriyle normalleşmeyi hedefleyen İbrahim Anlaşmalarının Suriye ve Suudi Arabistan'ı da kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Batı Şeria'da sınırlı İsrail egemenliğine dayalı 2 devletli bir çözüme ulaşılması" konularında anlaşmaya varıldığı ileri sürüldü.

        Gazze'deki çatışmaların 2 hafta içerisinde sona ermesinin koşulunun, bölgenin yönetimini Mısır ve BAE'nin dahil olduğu 4 Arap ülkesine devretmek ve Hamas liderlerini diğer ülkelere sürgün etmek olduğu savunuldu.

        İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketiyle boğuşan Gazze'deki Filistinlilerin "gönüllü göç" adı altında "dünya genelinde kendilerini kabul eden pek çok ülkeye göç ettirileceği" ileri sürüldü.

        İbrahim Anlaşmalarının genişlemesiyle Suriye, Suudi Arabistan ve diğer bölge ülkelerinin İsrail'i tanıması ve resmi ilişkiler kurmasının sağlanacağı, İsrail'in Filistin Yönetimi'nin reformlarına bağlı olarak "2 devlet" konsepti altında sorunun çözümüne istekli olduğunu açıklayacağı öne sürüldü.

        Ayrıca 2 diplomatik kaynağın, Trump'ın Netanyahu'ya Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonlandırması için İran'a saldırılar öncesinde yaptığı baskının ateşkes sonrasında yeniden başladığını belirttiği aktarıldı.

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        İsrail'de gündem İbrahim Anlaşmaları

        ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda İbrahim Anlaşmaları'na taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını belirtmişti.

        Tel Aviv'de ortada ABD Başkanı Donald Trump, iki yanında İsrail Başbakanı Netanyahu ve Suudi Arabistan'ın Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, çevrelerinde ise bölge ülkelerinin liderlerinin fotoğrafları bulunan ve "Yeni Orta Doğu İçin Yeni Bir Şans" ifadelerine yer verilen görsel büyük bir elektronik panoya yansıtılmıştı.

        Netanyahu, İran'a saldırıların sona ermesinin "normalleşme anlaşmalarının önemli ölçüde genişletilmesi için bir fırsat sunduğunu" iddia etmişti.

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