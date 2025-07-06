Gazeteci Timur Soykan, dün İstanbul merkezli yapılan 3 operasyon ve Antalya’da yürütülen soruşturma kapsamında Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da paylaşımların ardından "halkı yanıltıcıyı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatmış, Soykan gözaltına alınmıştı.

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Timur Soykan emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edildi. Savcılıkta suçlamaları reddeden Soykan, "Rejimden kastım iktidardır, darbe olarak bahsettiğim halkın seçme ve seçilme iradesidir. Tweetler basın özgürlüğü kapsamındadır. Tutuklanırsam tweetlerimin doğruluğu aşikar olacak" ifadelerini kullandı.

SAVCI TUTUKLANMASINI TALEP ETTİ

Savcılıktaki ifadesinin ardından Soykan, tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Savcılığın sevk kararında Soykan'ın yaptığı açıklamalardaki suçun mahiyeti olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinin ihlal edildiği gerekçeli olarak açıklandı. İlgili kanunun 'Topluma Karsı Suçlar'ı düzenleyen, 'Kamu Barışına Karşı Suçlar' başlıklı bölümündeki maddede yer alan 'Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yaymak' suçunu işlediğinin sabit olduğuna vurgu yapıldı.

Öte yandan Soykan'ın yaptığı paylaşımda "Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak." şeklindeki ifadelerinin vatandaşları yasa dışı şekilde eylemlere ve sokak olaylarına katılmaları adına kışkırtıcı ve teşvik edici nitelikte olduğu belirtildi. Soykan'ın açıklamasının kanunun 214/1 maddesinin ihlali olduğu kaydedilerek, 'Suç İşlemeye Tahrik' suçunun sabit olduğunun altı çizildi. Savcılık her iki maddeyi dayanak göstererek Soykan'ı tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti. Fotoğraf: İHA