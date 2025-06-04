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        Haberler Gündem Medya Son dakika: Gazeteci Gökhan Özbek yaşamını yitirdi

        Gazeteci Gökhan Özbek yaşamını yitirdi

        Gazeteci Gökhan Özbek, anjiyo olmak için gittiği hastanede, beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2025 - 07:34 Güncelleme: 04.06.2025 - 07:34
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        Gazeteci Gökhan Özbek yaşamını yitirdi
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        Gazeteci Gökhan Özbek, geçirdiği kalp krizi sonucu 42 yaşında yaşamını yitirdi.

        Ankara’da özel bir hastaneye anjiyo olmak için giden 23 Derece’nin kurucularından Gökhan Özbek’in, işlem öncesinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Beynine pıhtı atması sonucu bilinci kapanan deneyimli gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        23 Derece’nin kurucularından Savaş Yıldırım, “Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Dostum, abim Gökhan Özbek’i kaybettik. @yirmiucderece için çok emek verdik. Çok hayal kurduk. Güldük, ağladık… Şu an boşluğa yazıyormuşum gibi hissediyorum. Affedin” dedi.

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