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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Gasp ettikleri taksiyle ateş açtılar! | Son dakika haberleri

        Gasp ettikleri taksiyle ateş açtılar!

        Osmaniye'de bir taksiyi gasp edip şoförü rehin alan 2 saldırgan dehşet saçtı. Olayda bir eve pompalı tüfekle ateş açan şüpheliler düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:55
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        Gasp ettikleri taksiyle ateş açtılar!
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        Osmaniye'de gasp ettikleri taksi ile gittikleri eve pompalı tüfekle ateş açan B.D. ve Y.Ş., operasyonla yakalanıp, tutuklandı. Saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Haziran'da bir eve pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        ŞOFÖRÜ REHİN ALDILAR

        Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şüphelilerinin B.D. ve Y.Ş. olduğu, bir taksiyi akaryakıt istasyonunda gasp ettikleri, şoförü rehin aldıkları ve ardından eve silahlı saldırı düzenledikleri belirlendi.

        Olay yerinden yine gasp ettikleri taksiyle kaçan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen B.D. ve Y.Ş., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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        #haberler
        #Osmaniye
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