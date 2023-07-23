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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom, Wilfried Zaha'yı istiyor - Galatasaray Haberleri

        SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom, Wilfried Zaha'yı istiyor

        Galatasaray transferdeki hareketliliğini artırırken son dakika haberleri gelmeye de devam ediyor. İngiliz basını, Galatasaray'ın Wilfried Zaha ile ilgilendiğini duyurdu! Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için bir süredir uğraş verdiği İngiliz oyuncu için ciddi bir meblağın da gözden çıkarıldığı belirtildi. İşte Galatasaray'daki son dakika transfer haberi

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 00:13
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          Transferde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ederken Galatasaray hakkındaki iddialar da artıyor. Yaz transfer döneminin başından beri Fenerbahçe'nin gündeminde olan Wilfried Zaha yarışına Galatasaray da dahil oldu.

        • 2

          İngiltere'de yayın yapan Telegraph'ın dün yaptığı haberde Zaha, Crystal Palace'ın haftalık 200 bin Pound teklifini kabul ettiğini yazmıştı. Ancak, yeni bir iddia ortaya atıldı.

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          Yine İngiltere'de yayın yapan Daily Mail gazatesi, Galatasaray'ın Zaha için transfer yarışına girdiği ve dev teklifte bulunduğunu yazdı.

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          Habere göre Galatasaray, Zaha'ya yıllık 8 milyon Pound teklif etti. Bu teklif Crystal Palace'ın teklifiyle aynı.

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          Zaha'nın eşi İngiltere'de kalmak isterken, oyuncunun menajerliğini yapan abisi Zaha'nın İngiltere dışına transfer olmasını istiyor.

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          Haberde tecrübeli golcünün kararını gelecek hafta vereceğinin altı çizildi.

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          Wilfried Zaha, geçtiğimiz sezon Crystal Palace forması ile Premier Lig'de 27 maçta forma giydi ve 7 gol, iki asistlik performans sergiledi.

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