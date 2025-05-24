Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Galatasaray'ın takım otobüsüne, mücadelenin ardından taşlı saldırı düzenlendi.
Giriş: 24.05.2025 - 21:40 Güncelleme: 24.05.2025 - 22:25
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında şampiyonluğu garantileyen Galatasaray, deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi sarı-kırmızılılar Kaan Ayhan ve Alvaro Morata'nın golleriyle 2-0 kazandı ve galibiyet serisini sürdürdü.
OTOBÜSE TAŞLI SALDIRI
Göztepe maçının ardından G.Saray'ın takım otobüsüne taşlı saldırı düzenlendi. Otobüste 1972 yılında kazanılan ilk yıldızın üstüne taş isabet etti ve cam kırıldı.
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