Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane İstanbul'a gelecek!

Sezonu çifte kupayla kapatan ve önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak Galatasaray, çok konuşulacak bir transfere daha imzayı attırıyor...

Sarı-kırmızılı kulüp, Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki Leroy Sane ile prensip anlaşmasına vardı.

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BU GECE İSTANBUL'A GELECEK! Alman yıldızla 3 yıllık prensip anlaşmasına varılırken, bu gece saat 01.00 sıralarında İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Yıldız kanat, İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçecek. Herhangi bir sorun çıkmaması durumunda ise Leroy Sane, kendisini 2028'e kadar Galatasaray'a bağlayan imzayı atacak.

"PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI" Transferle ilgili son detayları HT Spor muhabiri Çağatay Çelik aktardı. Çelik, "Henüz ıslak imzalar atılmadı ama Galatasaray'la Leroy Sane arasında prensip anlaşmasından söz edebiliriz. Önceliği Bayern Münih'e vermişti, Arsenal'den teklif bekledi ama tatmin edici teklif almadı. Fenerbahçe ve Galatasaray tekliflerini yaptı." dedi.

"YILLIK 9 MİLYON EURO ÖDENECEK" Sözleşme detaylarına da değinen Çelik, "Galatasaray, Sane'ye yıllık net 9 milyon Euro ücret ödeyecek. Bu maaşın yanı sıra 3 sezona yayılmış halde küçük bir imza parası da olacak. Saat 01.00 sularında Atatürk Havalimanı'na inmesi planlanıyor. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmiş değil, bir aksiliğe rastlanmaması halinde ıslak imzaların atılması bekleniyor." ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz sezon 45 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol - 6 asistlik performans gösterdi ve 2 bin 376 dakika sahada kaldı. 💥 Leroy Sane, Galatasaray için İstanbul'a gelecek! ✈️



🎙️ Sarı kırmızılıların anlaşma sağladığı Alman yıldızın transferine dair detayları HT Spor Muhabiri @ccelikcagatay aktardı. pic.twitter.com/5by8tMYk4k — HT Spor (@HTSpor) June 11, 2025