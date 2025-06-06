Filenin Sultanları, Tayland'ı set vermeden devirdi!
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi ikinci maçında Tayland'ı 3-0 yendi. İlk maçta da Fransa'yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları turnuvada 2'de 2 yaptı. Çin'in başkenti Pekin'de oynanan ilk hafta karşılaşmalarında milli takım, üçüncü maçını 7 Haziran Cumartesi günü Polonya TSİ 10.00'da Polonya'yla yapacak.
2025 FIVB Milletler Ligi ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, karşı karşı geldiği Tayland'ı 3-0 mağlup etti.
Milli takım, ilk ayak müsabakalarının kalanında 7-8 Haziran tarihlerinde Polonya ve Çin ile karşılaşacak.
Filenin Sultanları, 2. hafta maçlarını 18-22 Haziran tarihlerinde İstanbul, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
Millilerin, organizasyonun ilk haftasındaki maç programı ve kadrosu şöyle:
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran Cumartesi:
10.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran Pazar:
14.30 Çin-Türkiye
KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın