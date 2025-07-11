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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

        FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı

        Terör örgütü FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik Ankara merkezli iki ilde düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli için gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 08:18 Güncelleme: 11.07.2025 - 08:52
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        FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel finans yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 2 ilde gözaltı kararı verildi.

        Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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