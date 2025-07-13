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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe tarihinin dördüncü İngiliz futbolcusu Archie Brown - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe tarihinin dördüncü İngiliz futbolcusu Archie Brown

        Fenerbahçe'nin 2025-2026 sezonu kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu Archie Brown, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki dördüncü İngiliz futbolcu oldu

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 13.07.2025 - 11:12 Güncelleme: 13.07.2025 - 11:15
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        Fenerbahçe'nin 4. İngiliz futbolcusu!
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        Yeni sezon öncesinde ilk transferini hücum hattına John Duran'la yapan Fenerbahçe, ikinci takviyesini ise sol beke yaptı. Belçika'nın Gent ekibinde forma giyen 23 yaşındaki İngiliz oyuncu Archie Brown'la 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşma imzalayan sarı-lacivertliler, kulüp tarihindeki 199. yabancı futbolcusunu transfer etti.

        Archie Brown; Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson ve Ryan Kent'in ardından sarı-lacivertli kulübün tarihindeki dördüncü İngiliz oyuncu oldu.

        KONTENJAN AVANTAJINA SAHİP

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, yaşı nedeniyle bu sezon +2 kontenjanından faydalanabilecek.

        Türkiye Futbol Federasyonun, yeni sezon için 12+2 yabancı kontenjanı belirlemişti.

        2003 ve daha sonra doğan oyuncular için geçerli olan +2 kuralı, geçtiğimiz günlerde 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğan oyuncular için geçerli kılındı.

        23 yaşındaki Archie Brown da yenilenen kural çerçevesinde kontenjandan faydalanacak.

        ALİ KOÇ BAŞKANLIĞINDAKİ 107. TRANSFER

        Fenerbahçe, Archie Brown transferiyle Ali Koç başkanlığındaki 107. transferini yaptı.

        Geçen sezon Sofyan Amrabat transferiyle "dalya" diyen başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı renklerine bağlamıştı.

        Bu sezon önce John Duran'ı transfer eden Fenerbahçe, Archie Brown transferiyle Ali Koç yönetimindeki 107. transferine imza attı.

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