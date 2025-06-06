Fenerbahçe Devin Özek ve Okan Özkan'ı açıkladı!

Fenerbahçe, Devin Özek'in futbol direktörlüğü; Okan Özkan'ın ise futbol koordinatörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Devin Özek, futbol A takımının operasyonu ve transfer süreçleriyle ilgilenecek.

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Futbol koordinatörü olan Okan Özkan da ve scouting, altyapı, sözleşme gibi maddelerle ilgilenecek.

Devin Özek, Bayern Leverkusen'in Bundesliga'da şampiyon olduğu sezonda Xabi Alonso'nun ekibinde görev yapıyordu.

Son olarak Leverkusen’de görev alan 30 yaşındaki futbol adamı, oyuncu tarama ve analizinde Avrupa’nın önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

İşte sarı-lacivertlilerin açıklaması:

Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir.

Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir.

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Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir.

Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır. Sayın Devin Özek’e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Sayın Okan Özkan’a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Futbol Şubemiz Yeniden Yapılanıyor



Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir.



Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen’in… pic.twitter.com/yrK0bVQ7Hc — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 6, 2025