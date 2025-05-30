Fenerbahçe'den Devin Özek'e teklif!
Fenerbahçe, Mario Branco'dan boşalan sportif direktörlük görevi için Devin Özek'e teklif yaptı.
Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-lacivertli yönetim, sportif direktörlük görevini yürüten Mario Branco ile yollarını ayırdı.
Fenerbahçe yönetimi, Mario Branco'dan boşalan sportif direktörlük görevi için Devin Özek'e teklif yaptı.
Son olarak Bayer Leverkusen’de görev alan 30 yaşındaki futbol adamı, oyuncu tarama ve analizinde Avrupa’nın önde gelen isimleri arasında yer alıyor.