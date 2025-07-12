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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de istifa: Erol Bilecik - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de istifa: Erol Bilecik

        Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 12.07.2025 - 13:06
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        Fenerbahçe'de istifa: Erol Bilecik
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        Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

        Bilecik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son dönemde şahsım ve ailem üzerinden kulübümüzü hedef alan karalama kampanyaları nedeniyle, eylül ayındaki olağanüstü kongrede yönetim kurulu üyeliğine aday olmayacağım yönündeki kararımı kamuoyuna duyurmuştum. Bu kararım, Fenerbahçe'mizin kurumsallaşması ve sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda, taşıdığım sorumluluklara odaklanma amacı taşıyordu.

        Ne yazık ki bu süreçte şahsıma yöneltilen saldırıların kulübümüzün gündemini meşgul etmeyi sürdürdüğünü gözlemliyorum. Yeni sezon öncesinde Fenerbahçe'mizin yalnızca birlik ve başarı hedeflerine odaklanması gerektiğine yürekten inanıyorum.

        Bu nedenle, bugün itibarıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa etme kararı aldığımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyorum." ifadelerini kullandı.

        Geride bıraktığı görev yılları boyunca kulübün borç yükününün azaltılması ve mali yapısının yeniden ayağa kaldırılması başta olmak üzere, yönetim politikasında şeffaflık, denetim ve kurumsallaşmayı tesis etmek ve kararlılıkla kulübü sağlam bir yapıya kavuşturmak için çalıştıklarını belirten Bilecik, şunları kaydetti:

        "Ve bugün, büyük bir iç huzurla ifade ediyorum ki; kulübümüzün finansal borç yükü artık sürdürülebilir bir düzeye ulaşmıştır. Çok yakın bir gelecekte, mali bağımsızlığımızı kazanacağımız günlerin müjdesini Sayın Başkanımız Ali Koç camiamıza verecektir. Emin olun, bu sadece bir mali başarı değil; kulübümüz adına bir yeniden doğuş hamlesidir. Gönül isterdi ki herkes için verilen emekler her anlamda taçlansın. Ama biliyoruz ki, bazı mücadeleler zamanını bekler; bazı hizmetler ise sessizce büyür."

        Hayatı boyunca taşıdığı en büyük onurlardan birinin Fenerbahçe'ye hizmet edebilmek olduğunu aktaran Bilecik, açıklamasını şöyle noktaladı:

        "Bizlere güvenen, destek olan, her daim iyi niyetini hissettiren ve eleştirilerini samimiyetle ileten herkese yürekten teşekkür ediyorum. Yedi yıllık süreçte bilmeden, istemeden kalbini kırdığım herkesin anlayışına sığınıyorum. Bu vesileyle, birlikte görev yapmaktan büyük bir gurur duyduğum başta Sayın Başkanımız Ali Koç olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine, kulüp çalışanlarımıza ve büyük Fenerbahçe camiasına gönülden teşekkür ediyorum."

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