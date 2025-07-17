Faladdin’in kurucusu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında “Faladdin” ve “Binnaz” isimli mobil uygulamalar ile bunların internet sitesi uzantıları olan www.faladdin.com ve www.binnazabla.com isimli web sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Dün, Taşdelen hakkında MASAK ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı'nın raporları doğrultusunda "bilişim sistemi kurarak suç geliri elde ettiği" gerekçesiyle gözaltı kararı uygulanmıştı.

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Taşdelen, emniyet ve savcılıkta verdiği ifade işlemleri sonrası "kara para aklama" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

TUTUKLANDI

Faladdin ve Binnaz fal uygulamalarının kurucusu Sertaç Taşdelen, kara para aklama suçundan tutuklandı.

“FALCILARA İNANMAM”

Sertaç Taşdelen hakimlik ifadesinde, “Türkiye'ye para girişi sağlamış istihdam sağlamış teknoloji girişimcisiyim. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Bilkent Üniversitesi’nde işletme mezunuyum. Askerliğimi komando olarak yaptım ve birincilikle bitirdim. Binnaz uygulaması ve Faladdin uygulamalarını çıkardım. Daha sonra toplam uygulama sayımız altıya çıktı. Kıble bulucu ve çocuklar için uygulamalar ürettik. Bizler yapay zekanın da kullanıldığı uygulamalar üretiyoruz. Falcılıkla, muskacılıkla, üfürücülükle ve hocacılıkla alakam yoktur. Daha önce de böyle bir soruşturma geçirdim ve takipsizlik kararı aldım. Ben falcılara inanmam. Ben bir vatanseverim, vatanımı ve milletimi çok sevdiğim için Türkiye’deyim, kaçmak gibi bir durumum yok. Yurtdışından Türkiye’ye döviz girişi sağlıyorum. Uygulamalarımız 120 ülkede kullanılıyor. Yüksek bir mal varlığına sahip değilim. Ben bir kanaat önderi olmak istiyorum. Alanım da teknoloji, inovasvon ve yapay zeka. Serbest bırakılmak istiyorum.” dedi.

“MEŞRU BİR KAZANÇ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTI” Hakimlik kararında, Taşdelen’in Faladdin ve Binnaz uygulamaları üzerinden falcılık faaliyetleri yürüttüğü, bu faaliyetleri yürütmek maksadıyla mobil uygulamalar ve internet siteleri üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetlerinde bulunduğu anlatıldı. Kararda, Taşdelen’in bilişim sistemleri kurduğu ve bu sistemler üzerinden maddi menfaat elde ettiği, ortağı olduğu Arteria Teknoloji Anonim Şirketi’nin suç gelirlerini elde etmek amacıyla kullanıldığı, benzer şekilde suç gelirlerini vergilendirmek suretiyle meşru bir kazanç gibi göstermeye çalıştığı ifade edildi. Kararda, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin meşru bir yoldan elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tuttuğu ifade edildi.