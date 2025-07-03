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        Haberler Gündem Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem

        Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem

        Erzurum'da akşam saatlerinde 4.1'den sonra 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kent merkezi ve çevre ilçelerde hissedilen depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 03.07.2025 - 01:34 Güncelleme: 03.07.2025 - 02:37
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        Erzurum'da 3,9 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.23’te merkez üssü Erzurum’un Köprüköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Yerin 6.89 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, Köprüköy'ün yanı sıra çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

        Kentte saat 16.58’de de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yerin 6,92 kilometre derinliğinde kaydedilen bu deprem de endişe yaratırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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