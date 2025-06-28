Errick McCollum yeniden Galatasaray'da

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda daha önce takımda forma giyen ABD'li basketbolcu Errick McCollum ile anlaştı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2016’da kazandığımız Eurocup şampiyonluğu yaşayan kadronun önemli isimlerinden olan Errick McCollum ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerine yeniden sarı-kırmızılı forması giyerek devam edecek olan McCollum’a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.

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37 yaşındaki basketbolcu, 2015-2016 sezonunda Galatasaray formasıyla Eurocup şampiyonluğu yaşarken aynı zamanda da final MVP’si seçildi.

McCollum kariyerinde Elitzur Netanya, Hapoel Kfar Saba, Apollon Patras, Panionios, Zhejiang Golden Bulls, A. Efes, UNICS Kazan, Khimki, Lokomotiv Kuban, Karşıyaka ve son olarak Fenerbahçe'de forma giydi.

Fenerbahçe ile THY Eurolaegue'de bu sezon şampiyonluk yaşayan Errick McCollum, burada 18 karşılaşmaya çıkarken, 11.1 sayı, 2.1 ribaund ve 1.8 asist ortalamalarıyla mücadele etti.