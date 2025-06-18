Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İstanbul'a gelecek
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan'ı İstanbul'da kabul edeceklerdir.
Giriş: 18.06.2025 - 20:12 Güncelleme: 18.06.2025 - 20:43
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, X hesabından yaptığı açıklamada
"Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran 2025 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyareti gerçekleştirecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Paşinyan’ı İstanbul’da kabul edeceklerdir." ifadelerini kullandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ