MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye karşı sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller hakkında “Kamu görevlisine görevinden dolayı sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlarından 2 yıl 3 aydan 6 yıl 6 aya kadar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medya paylaşımları sonrası tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

REKLAM advertisement1

BAHÇELİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Devlet Bahçeli’nin avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve şikayetçi olduğu belirtildi.

“ELEŞTİRİYİ AŞTI” DENİLDİ

İddianamede, şüphelinin paylaşımlarının eleştiri sınırlarını aştığı, hakaret kastıyla hareket ettiği ifade edildi. Ayrıca, şüphelinin paylaşımlarında belirli bir görüş ve düşünce altında birleşen halkın bir kesimini başkaca kesimler nezdinde aşağıladığı ve bunlara karşı alenen kin ve düşmanlığa tahrik ettiği de ifade edildi.