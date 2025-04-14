İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen “mali suçlar” soruşturması kapsamında tutuklanan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan’ın emniyet, savcılık ve hakimlik ifadeleri ortaya çıktı. Özkan ifadelerinde, onurlu bir girişimci olduğunu belirterek, “İBB’de ve iştiraklerinde bir sorumluluğum yoktur, hiçbir ihaleye girmedim, teklif vermedim, ihale almadım. Rüşvet verebilmem için bir ihale almış olmam gerekir.” dedi.

İBB'ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan “Rüşvet vermek” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” suçlarından tutuklanmıştı. Savcılığın sevk yazısında, Necati Özkan’ın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çıkar amaçlı suç örgütü liderliği ile suçlandığı “Mali Suçlar” soruşturması kapsamında, diğer suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmakla itham edilen kişilerle gizli toplantılara iştirak ettiği ve aynı zamanda bazı toplantılara Akmerkez’de bulunan ofisinde ev sahipliği yaptığı, müfettiş tevdi raporunda iddia edilen usulsüz ihale, hizmet alımı ve diğer yasadışı işlemlerin düzenlenmesini organize ettiği ileri sürüldü. Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan İmamoğlu ile aynı cezaevine gönderilen Özkan da geçtiğimiz günlerde cezaevi değiştirilen tutuklular arasında yer aldı ve Kandıra F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

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REKLAM “İMAMOĞLU’NUN DANIŞMANIYIM, İBB İLE ÇALIŞMIYORUM” Peki Necati Özkan tutuklanmadan önce üzerine atılan suçlamalarla ilgili ne söylemişti? Özkan’ın emniyet, savcılık ve hakimlik ifadeleri ortaya çıktı. Özkan ifadelerinde özgeçmişini anlatırken Kara Harp Okulu’ndan mezun olduktan sonra subaylık yaptığını söyledi. Emekli olunca Ankara Hukuk Fakültesi’nde okuduğunu ve kendi şirketini kurduğunu anlattı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme bölümünde pazarlama alanında master yaptığını kaydederek “Üzerime kayıtlı olan, sahibi ve yöneticisi olduğum tek firma Öykü Reklam Ltd. şirketidir, onun haricinde de ortağı olduğum Kapital Medya A.Ş. isimli firmada hissedar ve yönetim kurulu başkanıyım. İBB tarafından ürün veya hizmet alımı veya satışı amacıyla gerçekleştirilen ihalelere katılmadım. Ben İBB ile çalışmıyorum, sadece İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyasi danışmanıyım. Dolayısıyla Ekrem bey ile irtibatlıyım ve doğrudan çalışıyorum. Onun seçim kampanyalarını yönetiyorum. Çok önceden şirketim İBB’den 1 ya da 2 tane küçük meblağlarda iletişim ile ilgili doğrudan satın alma işlemi yapmıştı. Bunun tarihi de yaklaşık 5 sene önceydi. Onun haricinde şirketim ve şahsım adına İBB’nin sürekli ihalelerine katılmam söz konusu değildir. Doğrudan hiçbir ihalesine katılmadım. Teklif vermedim ve kaybetmedim.” dedi.

“İMAMOĞLU İLE TANIŞMADAN ÖNCEKİ MALVARLIĞIMA DA TEDBİR KONDU” İBB çalışanı olmadığını söyleyen Özkan, “Bu soruşturmaya dahil olma sebebim Ekrem İmamoğlu'yla uzun yıllardır tanışmamdır. Fakat seçim kampanyalarında direktörlük yapmak dışında herhangi bir ticari ilişki içerisine girmedim. Soruşturma başladıktan sonra özellikle Ekrem İmamoğlu'yla tanışmadan önceki mal varlığım dahil olmak üzere tüm mal varlığıma tedbir konuldu. Ben yurt dışında olmama rağmen ülkeye geri döndüm. Pekala yurt dışından kalabilir ve dönmeyebilirdim. Bu masumiyetimin bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı. “GİZLİ TOPLANTI YAPSAM AVM’DE YAPMAM” İBB’de ve iştiraklerinde herhangi bir sorumluluğu olmadığını söyleyen Özkan, “Hiçbir ihaleye girmedim, teklif vermedim, ihale almadım. Rüşvet verebilmem için bir ihale almış olmam gerekir, keza sevk yazısında gizli toplantılara katıldığım yazıyor ancak ben hangi gizli toplantıya katıldım bilmiyorum. Niye böyle bir şey yapayım. Hem Türkiye’de hem de dünyada çeşitli işler yapan onurlu bir girişimciyim. Ekrem İmamoğlu ile toplantılar tabii ki yapmaktayım, onun daveti üzerine yapılmaktadır toplantılar. İBB ve iştirakler bünyesindeki işler için toplantılar yapılmaktadır. Beylikdüzü Mado’da gerçekleştirilen gizli bir toplantıdan bahsedilmektedir ancak bu konuda bir HTS kaydım yoktur. Savcılığın iddiaları da HTS kayıtları tarafından çürütülmüştür. Akmerkez’de gizli toplantı yapıldığı iddia ediliyor. Akmerkez benim ofisimdir, buraya gelebilmek için dört güvenlikten geçmek gerekmektedir. Hepsinde kayıtlar vardır. Gizli toplantıdan söz edilemez, yapsam Akmerkez’de yapmam. 42 yıldır reklam kampanyaları yaparım, çeşitli mecralara iş veriyor ve parasını ödüyorum. Sözleşmeleri ve faturaları mevcuttur. Tek bir kuruş faturasız girmez ve çıkmaz. İddiaların tamamı gerçek dışıdır. Örgüt üyesi değilim, olmam için de gerekçem yok” dedi.