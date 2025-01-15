İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya tepki gösterdi. İmamoğlu, "Bu gidişat hepimizin ve çocuklarımızın geleceği açısından artık en yüksek seviyede alarm vermektedir" dedi. "Meydan okuyorum" diyen İmamoğlu, "Madem hedefiniz benim, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı, milleti rahat bırakın!" ifadelerini kullandı.

İstanbul’da suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da olduğu 40 şüpheli Pazartesi günü gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama, Aziz İhsan Aktaş’ın liderliğini yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği belirtildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Beşiktaş Belediyesi önüne gitti.

"Madem hedefiniz benim, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı, milleti rahat bırakın!" diyen İmamoğlu şunları söyledi:

"Özellikle hakimlik ve savcılık mesleklerine atama yapılırken liyakat değil de siyasal mülahazalar öne çıkıyor. Bu hakim ve savcılardan tarafsız olmasını beklediğimiz o insanlarda beklentilerimiz çok aşağı düşmeye başladı. Bu sorun ülkemizin en önemli beka sorunundan biri diyebiliriz. Ülkenin işleyişini çürütüyor bu sorun. Biz de İstanbul'da adil ve tarafsız olmayan bir başsavcılıkla karşı karşıyayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve ekibi ile bu adaletsizliği yaşıyoruz.

"ISPARTA BELEDİYESİ'NE BUNLARI SORACAK MISINIZ?"

Bu suç örgütü lideri denen kişinin şirketi, AK Partili Isparta Belediye Başkanı'na 'çok lüks' kategorisine giren, milyonlarca liralık 'Audi A8' marka bir makam otomobili hediye etmiş. Mesela Isparta Belediye Başkanı'na bunları soracak mısınız? Bu iş insanı neden size milyonlarca liralık bir aracı hediye etti diye sorgulamaları yapacak mısınız? Aynı şirket, başka araçlar da hibe etmiş. Evlerin kapılarına insanlar yollarken çok heveslisiniz. Neden bunlar dikkatinizi çekmiyor da gözleri hep CHP'li belediyelerde gözleri hep İstanbul'da.

"OPERASYONLAR SÜRERSE..."

Bu operasyonlar sürerse artık ne yapacaksak milletçe hep beraber yapacağız. Bu konu artık sadece CHP ya da başka partinin sorunu olmaktan çıkmıştır. Bugün bizim belediye başkanlarımızın meselesi gibi görenler öyle kafasını kuma sokarak öyle görmezden gelemezler. Yarın sizin başınıza gelir. İnanın, dokunulmazlığı olan milletvekillerinin başına gelecek. Sanatçılar, sporcular, esnaf, çiftçi... Herkesin başına gelecek. Bu konuyla benim ne alakam var diyen vatandaşın bile başına gelecek.

Bana hayatı dar etmeye çalışana meydan okuyorum. İBB'ye ve bana ulaşmak ise hedefiniz benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada! Madem hedefiniz benim, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı, milleti rahat bırakın!"