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        Haberler Gündem Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi açıklarında saat 06.19'da 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi. İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Denizi'nde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini bildirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 06:50 Güncelleme: 22.05.2025 - 08:41
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        Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Yerin 17,7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedilirken, İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

        Atina Jeodinamik Enstitüsü ise merkez üssü Girit Adası'nın yaklaşık 79 kilometre kuzeydoğusu olan depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.

        VALİ ELBAN: BİR OLUMSUZLUK YOK

        İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti.

        Elban, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup bölgede tarama çalışmaları sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

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