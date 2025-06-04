Ebrar Karakurt Eczacıbaşı Dynavit'te!

Voleybol Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, transferde bombaı patlattı. Turuncu-beyazlılar, A Milli Kadın Takımı'nın yıldız smaçörü Ebrar Karakurt'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Ebrar, son iki sezondur Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad'da foram giyiyordu.

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The fire of a 𝓽𝓲𝓰𝓮𝓻, the soul of a 𝔀𝓸𝓵𝓯! 🐺🐅



Milli takımımızın başarılı smaçörü, filenin sınır tanımayan yıldızı Ebrar Karakurt, dört yıl sonra Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki yeni evinde! 🏡#WelcomeToTheJungle Ebrar! 🧡 pic.twitter.com/E3Gp23Z8gk — Eczacıbaşı Spor Kulübü (@EczacibasiSK) June 4, 2025

"ÜLKEME DÖNDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Transferle ilgili görüşlerini dile getiren Ebrar Karakurt, "Ülkeme, yuvama döndüğüm için çok mutluyum. Yıllarca İtalya'da ve Rusya'da ülkemi temsil etmek ve takımlarıma başarılar kazandırmak için çok çalıştım, karşılığında da birçok başarıya imza attım. Ancak, kalbim artık ülkeme dönmem gerektiğini söylüyordu. Eczacıbaşı bana ilk andan bu yana hep çok sıcak davrandı, geleceğe dair harika bir proje sundu. Tüm bunların ardından çok fazla düşünmeme de gerek kalmadı. Artık tüm emeğim, hırsım ve coşkumla Eczacıbaşı Dynavit formasını terleteceğim. Umuyorum ki bu güzel camiada birçok güzel başarı elde edecek ve unutulmaz günler yaşayacağız. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve Sultanlar Ligi'ne, Tigers taraftarına ‘Evet, ben geldim’ diyorum" dedi.

"EBRAR'IN TAKIMIMIZA BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ" Ebrar Karakurt’un transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Türk voleybolunun değerli oyuncularından Ebrar Karakurt’u, 2025-2026 sezonu için kadromuza katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem kulüp düzeyinde hem de milli takımımızla elde ettiği sayısız başarıyla dikkat çeken Ebrar’ın, hırslı karakteri ve savaşçı ruhunun takımımıza büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Uluslararası arenada edindiği deneyim ve kazandığı tecrübelerin, özellikle genç oyuncularımıza ilham vereceğine; yüksek enerjisi ve performansıyla da takım ruhunu daha da güçlendireceğine yürekten inanıyoruz. Bu önemli transferin kulübümüz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, Ebrar’a turuncu-beyaz forma altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 25 yaşındaki 1.95'lik yıldız voleybolcu, kariyerine Bursa Büyükşehir Belediyespor’da başlarken, daha sonra sırasıyla VakıfBank, Bahçelievler Voleybol Kulübü, Türk Hava Yolları, Igor Gorgonzola Novara ve Lokomotiv Kaliningrad takımlarında forma giydi.

Kulüp başarıları: 2017-2018 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu 2017-2018 Sultanlar Ligi şampiyonluğu 2017-2018 Türkiye Kupası şampiyonluğu 2017-2018 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu 2018-2019 Dünya Kulüpler şampiyonluğu 2018-2019 Sultanlar Ligi şampiyonluğu 2021-2022 İtalya Kupası ikinciliği 2021-2022 İtalya Süper Kupası ikinciliği 2022-2023 İtalya Süper Kupası ikinciliği 2023-2024 Rusya Ligi ikinciliği 2023-2024 Rusya Süper Kupası ikinciliği 2024-2025 Governor Kaliningrad Kupası şampiyonluğu 2024-2025 Rusya Ligi şampiyonluğu Milli Takım başarıları: 2017 U23 Dünya şampiyonluğu 2018 FIVB Milletler Ligi ikinciliği 2019 Avrupa Şampiyonası ikinciliği 2021 FIVB Milletler Ligi üçüncülüğü 2021 Avrupa Şampiyonası üçüncülüğü 2023 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu 2023 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu Bireysel başarılar: 2017 U19 Dünya Şampiyonası ‘En İyi Smaçör 2019 FIVB Milletler Ligi ‘En İyi Pasör Çaprazı’ 2020-2021 Türkiye Kupası ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ 2020-2021 Türkiye Ligi ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ 2022-2023 İtalya Ligi ‘En İyi Pasör Çaprazı’ 2023 Avrupa Şampiyonası ‘En İyi Smaçör’ 2023-2024 Rusya Kupası ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ 2023-2024 Rusya Süper Ligi ‘En Değerli Oyuncu’ 2023-2024 Rusya Süper Ligi ‘En İyi Pasör Çaprazı’ 2023-2024 Rusya Süper Ligi ‘En İyi Servis Atan Oyuncu’ 2023-2024 Rusya Süper Ligi ‘En Skorer Oyuncu’ 2024-2025 Rusya Süper Ligi ‘En Değerli Oyuncu’ 2024-2025 Rusya Süper Ligi ‘En İyi Pasör Çaprazı’ 2024-2025 Rusya Süper Ligi ‘En Skorer Oyuncu’